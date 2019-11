Tre feriti, ma per fortuna non gravi, l’altra sera nel tratto di strada che unisce la rotatoria di Bolognano a quella di San Giorgio, la cosiddetta circonvallazione arcense.

Attorno alle 23.15 un’auto con tre giovani a bordo è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha richiesto l’intervento due ambulanze giunte sul posto dall’ospedale di Arco, dei vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti dalla vicina caserma di Caneve e dei carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

A bordo due ragazzi di 21 anni e una ragazza di 18, soccorsi dai sanitari ma solo per contusioni. Solo per uno dei due ragazzi le conseguenze sono state più serie. Tutti sono stati trasferiti in pronto soccorso ad Arco per accertamenti medici.