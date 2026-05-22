Incidente domestico a Tenna: cade dal balcone di casa, 69enne in prognosi riservata
Un uomo di 69 anni è caduto da una scala mentre eseguiva lavori di manutenzione. Soccorso e trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento, è ricoverato in rianimazione
TENNA. Brutto incidente domestico nel primo pomeriggio di oggi a Tenna, nel Trentino. Un uomo di 69 anni, residente nel paese, ha perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala intento a eseguire lavori di manutenzione al balcone della propria abitazione, cadendo al suolo.
Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito gravi, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso. Il 69enne è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.