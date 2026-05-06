Piné, ragazzini insultati e presi a pugni al Carnevale: quattro denunciati dai carabinieri

BASELGA DI PINÉ. Quattro ventenni italiani residenti in Trentino sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Baselga di Piné con l’accusa di lesioni personali in concorso ai danni di tre minorenni. Gli episodi risalgono allo scorso febbraio e sarebbero avvenuti durante una festa di Carnevale organizzata nella frazione di Faida. L’intervento dei militari era scattato dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112, arrivata nel corso della serata da parte di un ragazzo che si trovava insieme a una delle vittime. Il giovane aveva segnalato l’aggressione subita da un minorenne da parte di alcuni ragazzi che, secondo quanto riferito, apparivano alterati dall’alcol e si erano poi allontanati subito dopo il pestaggio. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Baselga di Piné, supportati da altre pattuglie della compagnia di Borgo Valsugana. I militari hanno raccolto testimonianze e informazioni utili per ricostruire quanto accaduto e identificare i presunti responsabili. Secondo gli accertamenti dell’Arma, i tre minorenni, presenti alla festa per assistere alla sfilata dei carri allegorici, sarebbero stati insultati e colpiti in momenti diversi e senza un apparente motivo da alcuni giovani più grandi che stavano partecipando alla manifestazione. I feriti sono stati accompagnati in ospedale, dove sono stati medicati e dimessi con lesioni giudicate non gravi. Al termine delle indagini, raccolte anche le querele delle vittime, i quattro ventenni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento.