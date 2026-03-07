Pergine, addio a Massimiliano Giacomello, dirigente dell’Hockey Club Trento

PERGINE. Il mondo dell'hockey trentino e quello dei pescatori piangono l'improvvisa scomparsa di Massimiliano Giacomello, 51 anni, di Pergine, dipendente della Cassa rurale Alta Valsugana. Giacomello, che lascia la moglie Lucia e il figlio Lorenzo, era un dirigente dell'Hockey Club Trento, che ha affidato un ricordo alla pagina social dell'associazione sportiva: «Una perdita dolorosa che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella nostra grande famiglia del ghiaccio. In questo momento di profonda tristezza, la società, gli atleti e lo staff esprimono le più sentite condoglianze ai suoi cari». La notizia della scomparsa di Giacomello ha lasciato tutti attoniti.



«Siamo scossi», sottolinea anche il presidente Sandro Bergamo, che lo aveva sentito anche il giorno prima del malore fatale. Da parecchi anni il 50enne supportava la società, dove gioca anche il figlio, nella squadra under 19, mettendosi a disposizione in occasione di trasferte e manifestazioni. Da tre anni, poi, era entrato anche nel consiglio direttivo volontario come dirigente. «Siamo tutti volontari e anche lui aveva deciso di dedicare il suo tempo all'Hockey club e alle nostre iniziative - prosegue .- Si dava da fare sia con i genitori che con i ragazzi, per portare avanti il nostro progetto. E poi si occupava dei camp estivi. Mi piace ricordarlo che cucinava le bistecche al trofeo Città di Trento e che si dava da fare per procurarci il materiale a basso prezzo dalla Cina», sorride il presidente.



Amante dello sport, con un passato da buon pattinatore tra le file della Velocisti Ghiaccio Pergine, di cui il papà Pier Luigi è stato fondatore e a lungo presidente, Giacomello era anche un pescatore appassionato. Faceva parte del direttivo dell'Associazione pescatori Fersina Alto Brenta. I funerali di Massimiliano Giacomello si terranno lunedì 9 marzo, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Pergine