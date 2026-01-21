Schianto sulla Ss47, ferita la sindaca di Fontanelle: rientrava a casa dopo aver arbitrato l’Itas

SAN CRISTOFORO. È la sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, la conducente coinvolta nello schianto frontale sulla statale 47 della Valsugana, all’altezza di San Cristoforo al Lago, domenica sera. La prima cittadina (e arbitra), miracolata vista la dinamica dello schianto, stava facendo rientro verso casa, nel piccolo comune in provincia di Treviso, dopo aver preso parte alla partita di Superlega maschile tra il Trentino Volley e l'Allianz Milano (che si è giocata a Trento) come terzo arbitro.



Al rientro, l'incidente con un’altra vettura, condotta da un ventunenne, rimasto ferito in modo più lieve. Il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: i due, entrambi coscienti erano stati trasferiti in serata all’ospedale Santa Chiara di Trento, coscienti. Ingenti i danni alle loro auto, completamente distrutte.



La sindaca era stata estratta dalle lamiere con l’utilizzo delle pinze idrauliche da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nel frattempo, in queste ore, piovono messaggi di sostegno per una pronta guarigione di Sessolo, ricoverata nel capoluogo. Oltre ai messaggi sui social, tra i quali quello della Imoco volley Treviso, il vicesindaco di Fontanelle, Andrea Steven Poletto, ha espresso vicinanza da parte di tutta l’amministrazione comunale e della comunità, andando a farle visita.