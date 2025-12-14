Vigili del fuoco volontari, bilancio ok: nel 2026 verrà ultimato il progetto per la nuova sede a Ravina

PERGINE. L’assemblea della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, con il 2026 che pareggia a 1 milione 263 mila euro. La seduta si è tenuta nella serata di sabato 13 dicembre all’Auditorium S. Orsola di Cirè di Pergine, con 145 tra comandanti e ispettori presenti. Il bilancio è stato illustrato dal dirigente Davide Armani.

Vigili del fuoco volontari del Trentino, il presidente Maturi

Molto attesa la relazione programmatica del presidente Luigi Maturi, che ha presentato iniziative e appuntamenti del 2026. Tornerà dopo 17 anni il convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari: l’ultima edizione fu a Storo nel 2009, mentre ora l’evento è previsto a Trento, in Piazza Dante, sabato 16 maggio, con esercitazioni dalle 13.30 alle 20 che coinvolgeranno le 13 unioni distrettuali e gli allievi.

In calendario anche i campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo a Folgaria dal 29 al 31 gennaio, i campionati italiani di MTB per pompieri a Pinzolo a fine giugno e il campeggio allievi a inizio luglio in Tesino. Prevista inoltre la partecipazione alle Olimpiadi CTIF di luglio in Austria e in Repubblica Ceca.

Nei primi mesi del 2026, ha aggiunto Maturi, partirà l’iter di acquisto di undici nuove autoscale distrettuali che sostituiranno mezzi in servizio da oltre 30 anni.

Capitolo sede: la nuova casa della Federazione sorgerà a Ravina e nel corso del 2026 verrà ultimato il progetto, appaltati i lavori di demolizione delle strutture esistenti e avviata la realizzazione del nuovo complesso destinato a diventare punto di riferimento per i vigili del fuoco volontari del Trentino.

La relazione programmatica ha incassato 144 voti favorevoli e un contrario. Spazio anche alla formazione, con l’intervento di Stefano Sandri, e ai saluti del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, del dirigente generale Stefano Fait e del sindaco di Pergine Marco Morelli. L’assemblea ha infine nominato all’unanimità i revisori dei conti: Cinzia Dello Russo (presidente), Alessio Bonetti e Maria Teresa Toniatti.