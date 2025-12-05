Pergine, cade dal tetto della casa e “atterra” sui ponteggi laterali

TRENTO. Un operaio di 50 anni è rimasto ferito, nella mattinata di oggi, per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Pergine. L’uomo stava lavorando alla ristrutturazione di una casa in via Cesare Battisti, quando è caduto dal tetto, precipitando sul ponteggio sottostante dopo un volo di alcuni metri.

L’allarme al 112 è stato dato dai colleghi alcuni minuti dopo le 9. Immediato l’intervento dei soccorritori di Trentino Emergenza e dei vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana, affiancati dal corpo permanente di Trento. Presenti anche i carabinieri della stazione di Pergine Valsugana, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’operaio con l’autoscala, operando in uno spazio ristretto sul ponteggio laterale. Dopo le prime cure prestate dai paramedici, il 50enne è stato immobilizzato e calato a terra e poi portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non sarebbe in condizioni critiche.