Nicola Pallaoro, l’addio straziante della moglie: “Ti amerò per sempre, ora dammi la metà della tua forza”

PERGINE. Si sono svolti questo pomeriggio, 27 novembre, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pergine i funerali del 34enne Nicola Pallaoro, morto per le terribili conseguenze dell'incidente stradale che lo ha coinvolto il 3 novembre scorso a Porto Garibaldi, nel Ferrarese. Una chiesa gremita di gente che non ha voluto mancare l'ultimo saluto al giovane artigiano trentino strappato alla vita troppo presto.

La moglie Federica ha pronunciato parole che hanno spezzato il cuore di ogni persona presente, una dichiarazione d'amore talmente profonda da sembrare sussurrata direttamente dall'anima: "In pochi anni mi hai fatto conoscere l'amore vero, quello che capita una sola volta nella vita. Sei stato un marito presente e un papà meraviglioso. In questi giorni abbiamo capito quanto ti vogliono bene. Amore mio resterai per sempre nel mio cuore".





















Il funerale di Nicola Pallaoro, commozione e dolore a Pergine

Federica rimane sola con i loro due bambini, di soli 7 e 5 anni, costretti a crescere senza il padre che amavano, senza le sue braccia, senza il suo sorriso. Le sue parole, pronunciate tra le lacrime che scorrevano copiose, gridano il dolore di una moglie che ha perso il suo compagno di vita, ma soprattutto il dramma di una madre che dovrà spiegare ai figli perché papà non tornerà più a casa: "Dammi la metà della tua forza e farò tutto il possibile per i nostri figli. Amore mio sei il capitolo più grande della mia vita, ti amerò per sempre".

La tragedia ha squarciato il cuore dell'intera comunità trentina, scuotendo profondamente ogni persona che ha conosciuto Nicola. Eppure, da questo dolore immenso è scaturita una risposta straordinaria di solidarietà e amore.

La raccolta fondi organizzata dagli amici su gofundme.com ha raggiunto la cifra di 100.193 euro.