A Pergine inaugurato il mercatino di Natale Armonie d'inverno

PERGINE VALSUGANA. Si è aperta ufficialmente sabato 8 novembre sera, nel centro storico di Pergine Valsugana, la seconda edizione di Armonie d’Inverno, il mercatino di Natale che dà il via al calendario degli eventi natalizi in Trentino. Il titolo scelto per il 2025 è Connessioni, a sottolineare il desiderio di creare legami tra le persone e le realtà del territorio, coinvolgendo le associazioni di volontariato delle frazioni e valorizzando le botteghe del centro storico.



Fino al 24 dicembre, le vie e le piazze della borgata si animeranno con spettacoli, mostre, laboratori e concerti, grazie all’organizzazione del Consorzio Pergine Iniziative (COPI), con il sostegno dell’amministrazione comunale, della Cassa Rurale Alta Valsugana, della Pro Loco, del Teatro di Pergine e delle realtà economiche e culturali locali.



Grande novità di quest’anno è l’apertura straordinaria del Castello di Pergine, che resterà visitabile nei weekend di novembre e dicembre con orario 11-17 e servizio navetta gratuito grazie al contributo della Cassa Rurale. «È una proposta mai realizzata prima – ha spiegato Dennis Fontanari – che permetterà di scoprire il castello anche nella stagione invernale».



Nel castello saranno ospitate iniziative culturali, spettacoli ed eventi enogastronomici curati dalla Fondazione CastelPergine in collaborazione con Ariateatro, Gruppo Culturale Zivignago 87, Banda Sociale di Pergine, Coro CastelPergine, Danzamania e Teatro delle Garberie. Da questo progetto è nato anche il gemellaggio con il mercatino al Castello di Avio, di proprietà del FAI, la cui apertura è prevista il 22 novembre.



L’assessore Failoni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la promozione turistica del territorio: «Manifestazioni come questa arricchiscono l’offerta del Trentino, fondata su autenticità, esperienze e ospitalità».



Il calendario di Armonie d’Inverno è fitto di appuntamenti: la Festa di Pergine e delle frazioni, gli eventi dedicati ai bambini, la Strozega di Santa Lucia, la festa del Pane dolce, l’asta di solidarietà, la Cena di Natale ad Hogwarts al castello e le Armonie luminose del 23 dicembre.



Le 25 casette del mercatino, aperte ogni giorno dalle 10 alle 19 tra piazza Gavazzi e piazza Serra, offriranno prodotti artigianali e natalizi; l’area gastronomica di piazza Fruet sarà attiva fino alle 21.30. A chiudere la manifestazione sarà il Capodanno in piazza con il concerto della banda Die Schweinhaxen.



Le piazze e le vie del centro saranno animate da installazioni, musica e laboratori per grandi e piccoli: via Cerriospiterà il mercatino artigianale, via Pennella le Armonie, via Crivelli i laboratori per bambini, spiaz de le oche le attività d’illustrazione, via Roma il Muro dei Desideri e via Maier l’apertura del palazzo a Prato.