Ss47, auto si ribalta e finisce contro il muro d’accesso alla galleria Ischia

PERGINE. Un’auto si è ribaltata nella notte tra il 2 e il 3 novembre, finendo contro il muro di accesso alla galleria Ischia a Pergine Valsugana, sulla SS 47. L’incidente è avvenuto all’1.30 ed ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari del corpo di Pergine Valsugana, impegnati per un paio di ore nelle operazioni di messa in sicurezza, di ripristino della sede stradale e di supporto alle forze dell’ordine.

A bordo dell’auto si trovava una persona, uscita autonomamente. Sul posto anche un’ambulanza di Trentino Emergenza.