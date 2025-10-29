L’Altopiano di Pinè piange Chiara Tonini, pittrice e ceramista

TRENTO. Il sorriso e la grande capacità artistica di Chiara Tonini si sono spenti per sempre. Grave lutto sull'Altopiano di Piné e nel mondo artistico trentino per la scomparsa ieri a Miola di Piné della pittrice e ceramista.

Chiara Tonini era nata a San Candido nel 1938 e aveva vissuto in gioventù a Milano con la famiglia e dove aveva iniziato la sua formazione artistica, trasferendosi quindi a Piné negli anni '70. In quel periodo la famiglia Tonini costruì, con i volontari locali, il rifugio "Giovanni Tonini" nel cuore del Lagorai che fu inaugurato nel 1972 e dedicato alla memoria dell'ingegner Giovanni Tonini, papà di Chiara. Qualche anno fa Chiara Tonini scrisse il testo della canzone "Rifugio Bianco" (dedicata proprio al rifugio Tonini), musicata da Beppi de Marzi, e interpretata per primo dal Coro Costalta di Baselga.

Chiara Tonini sarà ricordata soprattutto per le sue capacità artistiche e pittoriche (numerose le mostre tenutesi a Piné e in tutto il Trentino) con tante tele e ceramiche dedicate ai fiori e ai colori vivaci della natura del suo amato Altopiano.«Chiara Tonini era molto legata al Pinetano ed i suoi quadri e ceramiche esprimono la gioia di vivere e la solarità dei paesaggi alpini - ricorda Sergio Anesi già direttore dell'Apt e sindaco di Baselga - . Molte sue opere impreziosiscono ristoranti ed hotel del nostro territorio. Seppe collaborare con molte associazioni locali come il Gruppo Bandistico Folk Pinetano per il quale disegnò le prime divise e il Coro Costalta, creando una preziosa scenografia e sipario sonoro». Le mostre ed i cataloghi delle opere di Chiara Tonini sono stati commentati da noti critici e curatori trentini come Renzo Francescotti, Simone Gabrielli e Luciano De Carli.

Per i suoi meriti artistici a Chiara è stato attribuito il titolo onorifico di «Castellana dell'Imperial Castellania di Suavia», dalla confraternita enoica femminile che ha sede a Soave (Verona), e l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.«Chiara Tonini era un'artista a tutto tondo, dedicandosi sia alla pittura ad olio, alla ceramica alla tecnica del pastello e alla decorazione manuale di stoffe per abiti d'alta moda - ricorda anche la già albergatrice e direttrice dell'Apt Franca Broseghini - . In molti ricordando il suo impegno e la sua generosità per molte iniziative ed associazioni culturali locali.

Negli ultimi anni si è spesa per avviare il restauro e la costruzione del nuovo Rifugio Tonini (distrutto da un grave incendio a dicembre 2016), nuova opera che potrebbe ricordare nel tempo la sua figura accanto a quella del padre Giovanni». I funerali di Chiara Tonini, che lascia la figlia Desiree e le amate nipoti Matilde e Veronica, si terranno domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Miola. Le offerte saranno devolute al "Sos Villaggio del Fanciullo" di Trento.