Rilancio della Panarotta, bando chiuso e una proposta sul tavolo
Oggi scadevano i termini dell’avviso pubblico promosso da Trentino Sviluppo. L’assessore Failoni ci crede: «Siamo solo all’inizio, non possiamo nascondere la soddisfazione di aver promosso un avviso innovativo
TRENTO. Qualcosa si muove sul fronte del rilancio della Panarotta. L’avviso pubblico promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia e Trentino Marketing, si è chiuso alle ore 17 di oggi, 13 ottobre, ma almeno una proposta è arrivata, quella della società Lagorai Srl, che già in passato ci aveva provato.
Prende quindi ora il via la fase istruttoria da parte di Trentino Sviluppo. «Oggi abbiamo avuto la prova - spiega l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni - che credendoci e mettendo in campo tutte le risorse a nostra disposizione, i risultati alla fine arrivano. Siamo ancora in una fase preliminare, la proposta andrà infatti analizzata e valutata con attenzione, ma non possiamo nascondere la soddisfazione di aver promosso un avviso innovativo, che guarda a un modello di turismo pensato per chi vuole vivere la montagna tutto l’anno, per fare sport ma anche per trascorrere momenti di socialità e convivialità in un contesto speciale, come quello del bosco e della natura». «Come ho detto anche in passato – conclude Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo e amministratore delegato agli asset turistico funiviari – il nostro obiettivo è quello di stimolare la nascita di progetti credibili e innovativi. In questo caso specifico lo facciamo mettendo a disposizione la nostra struttura tecnica, i nostri asset funiviari e, ancora di più, le nostre competenze, sfruttando anche il prezioso supporto di Trentino Marketing e il sostegno delle istituzioni».