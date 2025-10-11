Altopiano di Piné, cane impallinato nel recinto: condannato il vicino di casa

PINÉ. Di una difficile convivenza tra vicini di casa aveva fatto le spese un cane da caccia, colpito da una pistolettata che l'ha reso zoppo. Ora per quell'episodio, accaduto sull'altopiano di Piné cinque anni fa, lo sparatore, un 47enne trentino, è stato condannato per maltrattamento di animali a 3 mesi di reclusione e 5mila euro di risarcimento danni, oltre alle spese legali pari a 4.700 euro.

Dopo l'intervento chirurgico per estrarre il piombino, sono state necessarie terapie lunghe e costose per curare l'ascesso.

