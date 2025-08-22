Operaio di Pergine morto per un malore nel cantiere, oggi l’autopsia: «Omicidio colposo»

TRENTO. Verrà effettuata questa mattina, 22 agosto, all'ospedale Santa Chiara l'autopsia di Mario Fabbro, l'operaio 61enne perginese colpito da un malore fatale alla fine del suo turno nel cantiere della circonvallazione di Pinzolo. Si indaga per omicidio colposo: è il reato ipotizzato dalla procura, che ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore unico della Alpin srl di Benevento.



Cgil Cisl Uil del Trentino intanto esprimono profondo cordoglio per la sua scomparsa. Le tre sigle sindacali al contempo ribadiscono la necessità di rafforzare i controlli e rendere più efficace la prevenzione. “Chiediamo un necessario e non più rinviabile potenziamento della prevenzione e dei controlli nei cantieri e in generale nei luoghi di lavoro. Soprattutto in tutti quei casi in cui il sindacato segnala il mancato rispetto di orari di lavoro, condizioni non adeguate o la sbagliata e parziale applicazione di norme e misure per la sicurezza. Auspichiamo che venga fatta chiarezza il prima possibile sulle dinamiche dell’accaduto”.



