Altro incidente sulla statale 47, rallentamenti a Pergine verso Trento

TRENTO - Anche oggi, come ieri mattina, rallentamenti sulla statale della Valsugana. Questa mattina, come indica il servizio provinciale Viaggiare in Trentino, si registrano code a tratti a causa di un incidente avvenuto a Pergine nord, sulla carreggiata in direzione Trento.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica dell'incidente, che è avvenuto verso le 8 nei pressi dello svincolo all'altezza di ponte Regio: i rallentamenti a tratti sono segnalati da qui fino allo svincolo di Civezzano, in direzione del capoluogo.

Incidente, questa mattina, poco dopo le 8, anche a Trento: due persone sono state prese in cura al pronto soccorso del Santa Chiara, sul posto auto medica e ambulanza. I feriti sono due uomini, uno di 32 anni e l'altro di 38 anni, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.