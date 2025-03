Acquedotto a Baselga di Pinè, aggiudicati i lavori per oltre 3,8 milioni di euro

PINE’. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha assegnato la gara per la riqualificazione dell’acquedotto del Comune di Baselga di Pinè, avviata su richiesta della stessa amministrazione locale. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Casarotto Costruzioni in gruppo con le imprese mandanti Burlon, Zortea e Cooperativa Lagorai.



Il progetto, del valore complessivo di 3.850.392,08 euro, include interventi per la riduzione delle perdite, l’interconnessione delle reti, l’ammodernamento e la digitalizzazione dell’acquedotto.



Questo intervento rientra nell’azione avviata in Trentino per la riqualificazione della rete degli acquedotti, che beneficia di un investimento complessivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di 110 milioni di euro per 19 progetti che coinvolgono 28 Comuni.