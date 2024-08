Ecco "In-Contrada": tre giorni di arte, spettacoli e altre proposte in centro storico

PERGINE. Via Maier torna al centro della vita artistica e sociale di Pergine con l'edizione 2024 del Simposio "In-Contrada" che unisce arte, musica, teatro in un programma tutto da vivere che riempirà il prossimo weekend, da venerdì 9 a domenica 11 agosto.

È infatti una proposta davvero ricca quella messa in piedi da Teatro delle Garberie, AriaTeatro, Galleria Contempo, Effetto Notte, Contrada Taliana e Tracce 2024 col sostegno di Cassa Rurale Alta Valsugana, della sua Fondazione, di Comune di Pergine, Provincia di Trento, Regione Trentino Alto Adige e Fondazione Caritro.

Tanti enti e tante realtà culturali che accendono un faro sulla storica strada rinascimentale, che meriterebbe di ridiventare il cuore pulsante della città, anche recuperando a funzioni permanenti lo storico Palazzo Gentili-Crivelli.

Per la nuova edizione di "In-Contrada" la strada verrà chiusa al traffico da venerdì alle 8 a lunedì 12 agosto alle 10.

A dare il via agli eventi del weekend, venerdì 9 agosto alle 17.30, sarà la visita guidata gratuita "Do pasi en contrada" a cura del gruppo "Le mìgole le fa 'l tòch" per ascoltare e raccontare storie, ricordi e aneddoti di via Maier.

A seguire, dalle 19 alle 20 e poi dalle 22.30 alle 23.30, sotto i portici di Palazzo Gentili-Crivelli, il Collettivo Borlottee proporrà "Minestrone", una performance musicale e dj set.

Ma alle 21 dello stesso giorno via Maier sarà immersa "Nel blu dipinto di blu" col concerto dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Roberto Molinelli, incentrato sui grandi successi della musica popolare.Sabato il cortile di Palazzo a Prato diverrà invece lo scenario di un triplo appuntamento alle 18, 18.30 e 19, con "Mitzie Le Chef", spettacolo per marionette di Teatro Matita. E, dalle 21, balli sfrenati anni '30 insieme all'associazione "Swing Dance Trento" sulle note della band Hot Teapots.

Triplo appuntamento anche per l'ultima giornata: domenica alle 10 l'ultimo concerto estivo della Banda Sociale di Pergine, mentre alle 18 Palazzo a Prato ospiterà la conferenza "1748 e 1882: una "inaudita alluvione" colpisce Pergine e tutta la Valsugana" a cura dell'architetto Fabio Bartolini.

Alle 21 la tre giorni chiuderà con la musicazione dal vivo del film "Tabù" di Friedrich Wilhelm Murnau a cura dei "Supershock".

E il Simposio artistico? Eccolo. Il suo cuore è il progetto ContempoLAB a cura della gallerista Dora Bulart (che in via Maier 48/A ha il suo "regno") il cui filo conduttore sono i temi legati all'essenza dell'uomo post moderno in una società liquida tra migrazione, alienazione, cambiamento climatico e decadenza dei valori morali e della speranza.

Già dal 1° agosto è visitabile a Palazzo Gentili-Crivelli la mostra di Collettivo Borlottee, Eleonora Buselli, Monica Smaniotto, Michela Eccli, Sarah Mutinelli e Nicola Martini (orari 10-12, 16-19; venerdì 10-12, 16-22).

Alla Galleria Contempo la mostra "Urban Ski" di Nadia Galbiati, da domani a sabato installazione "site specific" di Leonardo Panizza a Palazzo a Prato, e dal 9 all'11 in Galleria "Videoart Screening" con lavori da Italia, Bulgaria, Finlandia e Stati Uniti. Infine, venerdì alle 18, sabato alle 11 e alle 17 e domenica alle 17, visite guidate alle mostre del Simposio.