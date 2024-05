Lago di Erdemolo, scivola nella neve e si fa male: portata con l’elicottero al Santa Chiara

PALÙ. Domenica di lavoro, quella di oggi 12 maggio, per gli uomini della sezione perginese del Soccorso alpino e speleologico e gli operatori del soccorso, che sono dovuti intervenire per recuperare una escursionista che si è fatta male nei pressi del lago di Erdemolo. La donna è scivolata nella neve e si è procurata un trauma alla gamba.



La chiamata al numero unico per le emergenze (112) è arrivata verso le 11.50: a farla le persone che erano insieme all’escursionista ferita.



Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino (Stazione di Pergine) si sono messi a disposizione in piazzola a Palù del Fersina, mentre la Centrale Unica di Trentino Emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero, che si è portato sul target, ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica per poi, dopo le prime cure del caso, imbarcare la donna ed portarla all'ospedale Santa Chiara di Trento.



Una squadra di soccorritori ha invece raggiunto via terra i compagni di gita per accompagnarli a valle, raggiungendo intorno alle 14.30 il parcheggio di Palù.