Incidente nei boschi di Sant'Orsola: boscaiolo elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento

SANT’ORSOLA. Un boscaiolo di 32 anni si è infortunato ad un arto inferiore nei boschi del Dosso di Costalta (Sant'Orsola Terme), dopo essere stato investito da un masso di grandi dimensioni. L'uomo si trovava su un pendio boscoso a valle di Malga Pez e, insieme ad altri colleghi, si stava occupando di spostare dei tronchi con il supporto di una teleferica.



Da una prima ricostruzione, pare che uno dei tronchi abbia fatto precipitare un masso, che ha investito il boscaiolo, procurandogli una frattura all'arto inferiore. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 12.



La Centrale Unica di Trentino Emergenze, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento della Stazione di Pergine e dell'elicottero. I soccorritori giunti sul posto hanno fornito all'equipaggio dell'elisoccorso le indicazioni per individuare l'infortunato e il cavo della teleferica, altrimenti poco visibili a causa della vegetazione.



Tecnico di Elisoccorso ed equipe medica sono stati verricellati poco distanti e, una volta raggiunto il boscaiolo, gli hanno prestato le cure sanitarie. L'uomo, cosciente, è stato stabilizzato e verricellato a bordo dell'elicottero, per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Sant'Orsola Terme.