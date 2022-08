Scomparso nella tarda serata di ieri nel lago di Caldonazzo, ritrovato vivo un trentino di 40 anni

TENNA. Le barche e i motoscafi nel lago, l'elicottero in cielo e poi i controlli dalle sponde. Sono scattate ieri sera le ricerche nello specchio del lago di Caldonazzo per un quarantenne di Trento che, partito a nuoto dalla spiaggia di Tenna, non si era fatto rivedere a riva.



Ricerche che si sono concluse positivamente poco prima delle 22.30 con il ritrovamento del nuotatore" sparito". Lo hanno trovato i vigili del fuoco di Pergine sulla spiaggia di Valcanover.







A dare l'allarme gli amici attorno alle 21. Poco prima delle 22.30, la notizia che tutti aspettavano. Il nuotatore 40enne era vivo e vegeto e a forza di bracciate era arrivato alla spiaggia di Valcanover.



