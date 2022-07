Incendio nei boschi della Panarotta, ricominciate le operazioni di spegnimento

PANAROTTA. Sono ricominciante questa mattina le operazione di spegnimento dell’incendio nei boschi della Panarotta. Divampato il 15 luglio, spento e messo sotto controllo con l’utilizzo massiccio dei Canadair, l’incendio della Panarotta ha ieri ripreso vigore in maniera molto violenta: il forte vento che spira nel pomeriggio ha alimentato qualche focolaio ancora acceso sotto le ceppaie, e le fiamme sono divampate.



Stavolta c’è paura perché il fronte sta avanzando molto velocemente verso l’alto, alimentandosi con il legname di Vaia e gli scarti delle lavorazioni boschive. Minacciata Malga Montagna Granda, che è stata evacuata, e che si trova ormai a poche decine di metri dal fuoco.



Sul posto sono nuovamente presenti oltre 90 Vigili del fuoco volontari dell’Unione distrettuale di Pergine Valsugana con i Corpi di Frassilongo, Fierozzo, Sant’Orsola Terme, Pergine, Caldonazzo, Tenna e Vignola Falesina, il Corpo forestale del Trentino.



È partita ka richiesta urgente di far intervenire i Canadair, che però sono impegnati anche in Veneto e Friuli e finora non si sono visti. Nella serata di ieri tanto fumo in Valle dei Mocheni e l’odore di legname bruciato che si è sentito anche a Pergine.