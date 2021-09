Positivo all’alcoltest, invade la corsia opposta: finisce in ospedale una ragazza

PERGINE. Violento frontale fra due vetture, ieri, sabato 25 settembre, poco dopo le 13, in via Spolverine a Pergine. Lo scontro è avvenuto a poche decine di metri dalla rotatoria davanti all'ospedale Villa Rosa. Per cause in corso di accertamento, una Citroen, che stava procedendo in direzione della valle dei Mocheni, ha invaso la corsia opposta, dalla quale stava provenendo una Toyota.

Lo scontro è stato violento.Immediato l'allarme alla centrale unica 112, che ha fatto confluire sul posto due ambulanze e l'autosanitaria di Trentino Emergenza da Pergine ed i vigili del fuoco volontari di Pergine, con due mezzi, che hanno messo in sicurezza l'area e regolato anche la viabilità, che fortunatamente, vista l'ora, non ha subito grandi ripercussioni, grazie anche al fatto che una corsia di marcia è rimasta sgombra permettendo il transito a senso unico alternato.

Ad avere la peggio una ragazza di Trieste di 23 anni, a bordo della Toyota, trasportata con contusioni all'ospedale San Lorenzo di Borgo. A causare lo scontro è stato un ventenne (di fatto illeso) che è risultato positivo all'alcoltest, con valori tre volte superiori al limite consentito come appurato dalla Polizia Locale dell'Alta Valsugana, intervenuta per i rilievi. È scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.