A piedi con il carrello sulla Valsugana: investito il senzatetto, si è rischiata la tragedia

PERGINE - La scorsa settimana si era trasferito a Trento, ma poi era tornato a Pergine: il senzatetto che da tutto l'inverno vaga per la statale della Valsugana spingendo un grosso carrello di rottami e merce varia, è stato investito oggi all'altezza del Ciré, mentre camminava sulla carreggiata.

Erano le 5 di mattina e l'uomo, A. M., un 62enne di Lamezia Terme che ha vissuto in una tenda nel bosco nei mesi scorsi, è stato travolto da una vettura, per fortuna di striscio.

Soccorso da un'ambulanza, è stato trasferito al Pronto Soccorso del Santa Chiara, non è grave. La statale è stata chiusa per circa 20 minuti per liberare la sede stradale dalla massa di rottami del carrello.

L'episodio però ripropone il problema di ordine pubblico e incolumità: l'uomo - che spesso dà in escandescenze contro i passanti - ha rischiato di far accadere una tragedia. Ed è un pericolo sé e per gli altri. Oltre al fatto che ogni giorno si reca al cemntro commerciale di Civezzano dove ha già aggredito alcuni titolari di negozio, ed è stato denunciato.