Una passeggiata al parco giochi di Nogarè? Una cosa quasi impossibile a causa delle numerose, troppe, deiezioni canine non raccolte che hanno reso quel luogo quasi un "campo minato".Alcuni residenti, stufi di questa situazione, hanno pubblicato sulla pagina Facebook della frazione di Pergine addirittura un video che raccoglie, in una compilation, le foto di tutti i "ricordini" lasciati dai proprietari di cani solo in questi primi giorni di febbraio, con una conclusione eloquente: «Dedicato alle persone incivili che pensano che gli spazi pubblici siano il bagno dei loro compagni a quattro zampe».

Ma non è tutto, perché il video lancia una sfida ai proprietari di cani più attenti.In conclusione infatti si legge «Quanto conosci il tuo cane? Partecipa anche tu al grande concorso "Questa è la mia!".

Partecipare è semplice: cerca tra le immagini del video quella del tuo cane. Se la trovi vinci 100 sacchetti per la raccolta delle deiezioni!».Centinaia le visualizzazioni ottenute, con commenti che hanno colto perfettamente il senso provocatorio del video: inoltre, secondo quanto stabilito dal regolamento di polizia urbana, i detentori di animali sono obbligati a rimuovere le deiezioni sfruttando i sacchetti (personali o quelli messi a disposizione gratuitamente dal Comune) ed è vietato consentire agli animali di urinare o lasciare deiezioni su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nei parchi pubblici, come appunto quello di Nogarè.Un divieto che in pochi osservano, stando anche a quello che si è visto soprattutto negli ultimi tempi, quando - chissà perché - con la neve i ricordi lasciati in strada sono aumentati.