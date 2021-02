In città dodici nuove ricariche elettriche

Via libera al progetto esecutivo e alla concessione degli spazi pubblici per la posa di dodici nuove colonnine di ricarica elettrica nei parcheggi della città di Pergine. Facendo seguito agli impegni e alle somme stanziate nel recente Piano esecutivo di gestione (Peg 2021) la giunta comunale nella seduta di ieri ha approvato il progetto esecutivo e definitivo per la collocazione delle dodici nuove postazioni per la ricarica elettrica di vetture e mezzi elettrici sul territorio comunale di Pergine (previsti circa 350 mila euro per lavori).

E' stato in particolare l'assessore comunale alla mobilità Massimo Negriolli a spiegare l'iter e la modalità d'attivazione del nuovo servizio (previsto già nella primavera dello scorso anno, ma poi rinviato anche per la pandemia). «Si vuole incentivare l'utilizzo dei veicoli elettrici sul territorio comunale, assicurando un'infrastruttura facilmente accessibile al pubblico e tale da garantire la più ampia fruibilità delle stazioni di ricarica da parte degli utenti finali - ha spiegato Negriolli - attraverso un apposito bando verrà quindi individuato l'operatore economico chiamato sia a sostenere gli oneri per eseguire i lavori di installazione delle colonnine di ricarica, che per erogare e gestire il servizio nei prossimi anni».

In attesa quindi di conoscere i dettagli del bando, elaborato e definito dalla Direzione comunale lavori pubblici e patrimonio, già note le «location» delle nuove colonnine. Se infatti undici troveranno posto nei parcheggi cittadini nei pressi di Ponte Regio, palaghiaccio della Costa, piazza Gavazzi, piazza Serra, piazza S. Rocco, piazza della Pieve, parcheggio di via S. Pietro (Al Tegazzo), via Amstetten davanti al centro giovani #Kairos, via Dossetti, via Dolomiti e viale Dante davanti alle Medie «Tullio Garbari», la dodicesima colonnina sarà posta presso il parcheggio di viale Darsene a San Cristoforo.

«Tutte le colonnine avranno due prese trifase da 22 kw (potenza minima di 30 kw e tensione 400 Volt), con accesso controllato per impedire l'utilizzo della colonnina da parte di persone non autorizzate, e per ciascuna stazione di ricarica sono stati individuati due posti auto ad essa riservati - spiega ancora Massimo Negriolli - costi e tariffe saranno meglio definite dal bando (garantite le stesse tariffe elettriche già assicurate dalla proprio fornitore per gli usi domestici), mentre i singoli utenti per le ricariche ed i pagamenti potranno contare su un'apposita App scaricabile ed utilizzabile attraverso il proprio smart-phone».

Se i lavori di installazione saranno a carico dell'azienda che si aggiudicherà bando ed appalto gli uffici tecnici comunali hanno già predisposto e redatto per ogni postazione una specifica scheda che riporta gli estratti cartografici dell'area dove installare la stazione di ricarica, la relativa documentazione fotografica, l'esatta posizione della colonnina di ricarica ed i due posti auto dedicati al stazionamento delle auto elettriche durante la loro ricarica. Definito il bando, affidato l'incarico ed eseguiti lavori e collegamenti elettrici le prime colonnine potrebbero essere pronte entro l'estate (già attive le due di piazza Garibaldi).