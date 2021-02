Di colpo crollano venti metri di muro: l'auto parcheggiata finisce ruote all'aria

Gran lavoro per i vigili del fuoco volontari di Pergine, ieri per tutta la giornata, chiamati ad intervenire per il cedimento di un tratto di una cinquantina di metri di un muro alto circa 6 metri in zona industriale, e quindi poco distante dalla caserma. Lungo viale dell’Industria, fra le proprietà dell’industria di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria Tecnoclima e l’azienda di trasporti Rosati, esisteva un muro realizzato ormai parecchio tempo fa e probabilmente già in fase di deterioramento: il clima invernale ha con tutta probabilità ha accelerato il decadimento provocando il distacco. Nel crollo è rimasta coinvolta solo una vettura, parcheggiata sul ciglio. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, verificando che tutti i dipendenti fossero in sede, dovendo ricorrere all’autogru per recuperare la vettura finita ribaltata fra le macerie.