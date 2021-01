A Pergine strade chiuse per due giorni: ruspe al lavoro per rimuovere tutta la neve

Oggi e domani alcune vie del centro storico saranno interessate dall’istituzione del divieto di sosta e dal divieto di transito per consentire la rimozione dei grandi cumuli di neve che si sono formati dopo le nevicate dei giorni scorsi.

L’ordinanza che prevede queste limitazioni, a firma del capo ufficio dell’Area tecnica e Ambiente del Comune, arriva dopo che la settimana scorsa il sindaco Roberto Oss Emer, con una propria ordinanza, aveva decretato la sospensione per sabato 2 gennaio del mercato settimanale, sia per la presenza già copiosa di cumuli di neve, sia per l’ulteriore precipitazione nevosa allora prevista (e poi avvenuta) proprio sabato scorso.

In attesa dunque di capire dal governo quali criteri regoleranno le prossime giornate, in quanto in caso di nuova zona rossa nei fine settimana il mercato si deve limitare ai soli ambulanti di generi alimentari, si procederà comunque a sgomberare le vie interessate solitamente dallo svolgimento del mercato (via Chimelli, via Crivelli, via Tre Novembre, via Tegazzo, via Battisti e vicolo Alberti), per le quali è istituito il divieto di sosta per il 7 e 8 gennaio dalle 8 alle 18 e la chiusura al transito solo per il tempo necessario alle lavorazioni.

La pulizia di via Chimelli, in prossimità delle scuole Rodari, sarà eseguita lontano dagli orari di accesso e uscita dal plesso, secondo le indicazioni impartite dai tecnici comunali, e l’esecuzione dei lavori non vedrà la chiusura contemporanea di tutte le vie interessate al fine di ridurre al minimo i disagi.

Altre strade, al di fuori di quelle interessate dall’ordinanza, sono già state sgomberate dai cumuli di neve o lo saranno progressivamente nei prossimi giorni.