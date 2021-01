Tanta voglia di lasciarsi alle spalle un 2020 davvero difficile e tanta voglia di cominciare il 2021 all’insegna della fiducia e dell’ottimismo. Dà molta carica questo video di auguri per il nuovo anno realizzato da Sara Conci con moltissimi operatori di Pergine, che dalle loro botteghe, dai loro ristoranti e bar ci mandano un augurio speciale.

Scrive Sara Conci: «Ecco un pensiero, un augurio per il nuovo anno. Un messaggio che vuole ricordare l'importanza di incontrarsi tra persone... per guardarsi negli occhi, per condividere sguardi e sorrisi, parole ed emozioni... Un messaggio, il mio, che vuole dare forza a un'intera comunità e unire gli esercenti delle varie attività locali. GRAZIE di cuore a tutte le persone che si sono affidate a me per realizzare il tutto.

GRAZIE a Fabio Giustiniani per aver suggerito d'inserire nel video l'idea di questo piccolo progetto nato da un semplice pezzo di carta, quindi grazie per avermi ripresa in un momento di scrittura.

Un GRAZIE speciale ad Alessandro Bencivenga perché mi ha aiutata ad aggiustare e soprattutto 'alleggerire' il video... GRAZIE. E' stato un piacere poter realizzare tutto questo. GRAZIE DI CUORE E... SEMPLICEMENTE, BUON ANNO A TUTTI!».