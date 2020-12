Inizierà a breve a Pergine - e in diretta streaming sul web al link che segnaliamo in basso e su YouTube - il rosario in suffragio di Agitu Ideo Gudeta.

Dopo essersi trasferita in Val dei Mocheni, la 42enne aveva stretto profondi legami anche a Pergine, dove grandi sono il dolore e la rabbia che ha suscitato la sua barbara uccisione.

«L’abbiamo amata in tanti, e ce l’hanno portata via. Era una donna forte, libera, coraggiosa, e per questo ce l’hanno portata via»: questo uno dei ricordi commossi che ieri pomeriggio, nel corso del momento di commemorazione per Agitu in piazza Municipio, a Pergine, dove si sono ritrovati in un centinaio compreso il sindaco Roberto Oss Emer ed alcuni membri di giunta, per una toccante cerimonia laica e silenziosa nata spontaneamente dopo un rapido giro di telefonate e messaggi nella comunità.

http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it/2020/12/30/giovedi-31-dicembre-alle-16-in-chiesa-parrocchiale-il-rosario-in-suffragio-di-agitu/?fbclid=IwAR21iuk2b6vin22w2gfU7z4vmi41KA6qIVQ9VXkDgYAk2EMg82nI6Tw0coU