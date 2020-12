Smottamento al Valcanover, chiusa la strada del lago da San Cristoforo a Calceranica

Continua lo stillicidio di smottamenti e frane in Trentino, sotto l'azione del terzo giorno di pioggia e neve. Poco fa uno smottamento si è verificato anche sulla strada del lago di Caldonazzo, fra San Cristoforo e Calceranica, all'altezza del Valcanover.

Fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto, ma la strada è bloccata. Sul posto immediatamente gli uomini del Servoizio Strade della Provincia che stanno provvedendo a liberare la carreggiata.

Ricordiamo che nella zona ci sono molte altre ciriticità.

Come riporta il bollettino provinciale:

Nevica oltre 200 metri di quota, con nuovo accumulo nelle zone più alte di circa 20 cm.

Prestare particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana per la formazione di buche e localizzati dissesti nella piattaforma stradale;

SI EVIDENZIA:

CHIUSO per smottamento lungo la S.S. 47 della Valsugana, lo svincolo per Civezzano – Pinè, provenendo da Trento, come alternativa utilizzare lo svincolo successivo per la zona industriale di Cirè.

DIVIETO di transito per gli automezzi complessi con massa a pieno carico maggiore di 7,5 tonn (autotreni e autoarticolati), lungo la S.S. 350 Folgaria – Val D’Astico tra loc. Carbonare di Folgaria e Lastebasse (confine provinciale).

CHIUSA S.P. 133 di Monterovere, (il Menador) che da Caldonazzo e Levico Terme conduce verso Luserna (“Menador”), per caduta sassi e smottamento.

CHIUSA S.P. 108 della Val di Centa, per smottamento a valle dell’abitato di Centa San Nicolò, raggiungibile da loc. Pian dei Pradi attraverso la S.S. 349 Val D’Assa Pedemontana Costo.

