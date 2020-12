Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, poco fa, in seguito a un incidente sulla Valsugana, all'altezza di Cirè.



Una vettura che viaggiava da Pergine in direzione Trento è finita contro il guardrail e dopo una carambola ha concluso la corsa ribaltandosi e fermandosi ruote all'aria sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Dacia Duster in rientro da un sorpasso, avrebbe perso il controllo della vettura.

Nell'incidente, avvenuto verso le 9.20, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Al momento, le 10 di sabato, il traffico è ancora deviato in uscita nello svincolo per Cirè (subito prima del luogo dell'incidente) e viene fatto rientrare sulla superstrada poco più avanti, nell'accesso in prossimità dell'uscita per Civezzano.

Sulla carreggiata sono al lavoro i vigili del fuoco volontari per la rimozione della vettura e per la pulizia della sede stradale.

I rilievi di legge sono a cura della polizia locale Alta Valsugana.

Sul posto sono intervenute anche un'ambulanza e un'auto sanitaria del 118.

[Ha collaborato Luigi Oss Papot]