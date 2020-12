L'episodio, secondo quanto riferito nella pagina Fb SoS47Valsugana, è avvenuto questa mattina e ha dell'incredibile: una persona fotografata mentre percorreva tranquillamente la superstrada della Valsugana, nella zona di Cirè, in bicicletta e tirandosi appresso pure un pesante carrello di metallo.

Il post, inserito alle 13.30 circa, è accompagnato dall'indicazione del momento (questa mattina) e del luogo in cui è stata scattata la foto: la carreggiata in direzione Trento, a due chilometri dallo svincolo per Civezzano.

E da un commento: "Trasporto eccezionale"...

La persona immortalata, probabilmente un uomo, pedala in sella a una mountain bike: con una mano tiene il manubrio e con l'altra il grande carrello, di quelli in uso in genere nelle aziende per spostare cartoni di merce o per conservare all'esterno i cartoni da avviare al riciclo. In questo caso l'insolito "veicolo" abusivo conteneva soltanto alcuni oggetti.

L'immagine è stata rapidamente oggetto di condivisioni e di commenti, da quelli ironici ad altri preoccupati del rischio che un simile comportamento provoca sulla strada, per chi lo mette in atto e per gli altri.