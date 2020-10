Una stagione teatrale che garantirà sicurezza dal covid, nuove date e tante opportunità di abbonamento al pubblico del teatro comunale di Pergine.

Così i responsabili di «Aria Teatro», ente gestore del Comunale di Pergine sin dalla sua apertura a settembre 2013, intendono riavvicinare il pubblico perginese e non solo alla ricca stagione teatrale e alle tante opportunità tra cinema, musica e danza garantite dalla struttura di piazza Garibaldi. «Sarà una stagione tra novità, linguaggi ed emozioni diverse - spiega Denis Fontanari presidente di Aria Teatro e direttore artistico del teatro comunale - dovremo fare i conti con una ridotta capienza della sala (si passa dai 498 posti originari ai 220 ora permessi), con nuove norme su igienizzazione, distanziamento e uso delle mascherine (da tenere all'ingresso e nel foyer sino all'arrivo al proprio posto), e soprattutto sui timori nel tornare a frequentare il teatro».

Nonostante le limitazioni, resta la volontà di riavvicinare la comunità di Pergine al suo teatro. «Dopo le difficoltà della primavera (molti eventi saltati o riprogrammati), in estate c'è stata un'ottima ripresa di pubblico sia nella rassegna "Estateatro" che negli eventi e visite proposte al castello di Pergine con la fondazione CastelPergine - spiega Fontanari -. Ciò ha permesso di far riprendere l'attività a tutti i dipendenti (una quindicina quelli costretti alla cassa integrazione) e programmare la nuova stagione inserendo alcuni spettacoli prima saltati. Non è mancato il sostegno del Comune, che ha rinviato tasse e oneri di gestione nei mesi di chiusura della struttura. Ora confidiamo in una rimodulazione del canone di gestione visti i minori incassi (calati di oltre il 50%) e affitti della sala, e i maggiori costi della stagione 2020-21, con meno sponsor e contributi privati».

Sino a sabato sarà possibile rinnovare gli abbonamenti alla «grande stagione» e sino al 17 ottobre per quelli alla singola stagione, mentre dal 20-22 ottobre si potrà sottoscrivere un nuovo abbonamento aderendo alle varie formule promozionali. «Per garantire sicurezza in sala, i posti saranno ridotti e distribuiti a scacchiera (massimo 220 posti), gli abbonati della stagione 2019-2020 potranno riconfermare i propri posti abituali nella programmazione 2021-2022 - precisa Fontanari - abbiamo aumentato le repliche della "Stagione Teatro di Pergine" distribuendole su due turni: mercoledì e giovedì (in caso di chiusura forzata ci potrà essere un rimborso o con voucher o in contanti)».

La Stagione Comune di Pergine (eventi il mercoledì) prevederà un massimo di 150 abbonamenti, garantendo l'accesso anche a chi sarà interessato al singolo spettacolo. Non cambieranno i prezzi di abbonamenti (150 euro grande stagione, 95 singola stagione, con ridotti di 140 e 90 euro) con la possibilità della formula «card 3+3» (tre spettacoli a scelta di ogni stagione a 85 euro e ridotto 80 euro), mentre l'ingresso singolo sarà di 17 euro (riduzioni sino a 13 euro). «La speranza è che il pubblico riscopra il piacere di uscire di casa - conclude il presidente Fontanari - Tante le formule per agevolare i giovani under 26 ed gli anziani over 65, i soci della Cassa Rurale o chi ha la carta "In cooperazione" (con la novità dell'EuregioFamilyPass). Siamo ponti a garantire una programmazione di qualità e in sicurezza, sperando che non cambino norme o le restrizioni contro la pandemia». Per info su programmi, abbonamenti e biglietti a: info nel sito e al tel 0461-511332, e-mail: info@teatrodipergine.it.