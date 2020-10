Primi interventi concreti per la riqualificazione delle spiagge e delle strutture nautiche e sportive del lungolago perginese di San Cristoforo e Valcanover.

Se a fine 2019 la giunta comunale di Pergine dava il via libera al progetto di ristrutturazione e ampliamento del centro nautico di San Cristoforo (ex Cus) affidato all'architetto Paolo Luchi dello studio Archingegno di Pergine, e aggiornato ora dal geometra comunale Andrea Fontanari, la centrale unica d'appalti e committenze dell'amministrazione perginese ha ora affidato gli ultimi incarichi geologici e geotecnici del complesso intervento di riqualificazione dal costo complessivo di 500 mila euro (411 mila euro per lavori).

Contestualmente la Direzione lavori pubblici e patrimonio ha affidato al geometra Daniele Berti di Pergine la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la creazione di un blocco servizi (due bagni), un campo da mini-basket e un nuovo sentiero d'accesso alla spiaggia di Valcanover dopo il sottopasso ferroviario e l'albergo Mezzolago, un intervento stimato in circa 270 mila euro.

Potrebbero essere quindi appaltati nei primi mesi del 2021 due significativi interventi chiamati a riqualificare le spiagge di San Cristoforo e Valcanover molto frequentate nel corso della stagione estiva da residenti e turisti della Valsugana.

Sarà in particolare lo «Studio Geotec» del geologo Emilio Perina a seguire la progettazione geologica e geotecnica del nuovo centro nautico di San Cristoforo, realizzato a fine anni '90 e ora gestito dall'associazione Ekon su una superficie di 1.100 mq (più aree esterne di 1.500 mq). Si prevede la demolizione dell'attuale fabbricato obsoleto e non riscaldato, per far posto ai sei nuovi moduli a struttura lignea, con ampie vetrate e tipica copertura piramidale, non impattanti e ben inseriti nel contesto ambientale de lago (previsti anche nuovi servizi igienici, un nuovo portale d'ingresso, centrale termica e pannelli fotovoltaici).

Articolato anche l'intervento previsto sulla spiaggia di Valcanover nel tratto dopo l'Albergo Mezzolago) dove è prevista una sostanziale rivisitazione degli spazi.

«Si cercherà di suddividere meglio l'area dedicata alla spiaggia e alle attività sportive-ricreative, dalla pista ciclopedonale, la quale verrà spostata leggermente a monte, evitando che tagli in due la stessa spiaggia - spiega il geometra Daniele Berti - nell'area verrà inserito anche un blocco servizi (due-tre bagni, uno dedicato ai diversamente abili) e un piccolo campo da mini-basket, valorizzando al meglio il campo di beach volley già esistente nell'area. Un intervento che punta a mettere in sicurezza l'intera spiaggia, ora libera dai problemi di traffico e parcheggio».