Roberto Oss Emer incoronato: sarà sindaco per la terza volta (la prima aveva fatto però solo mezzo mandato), con una percentuale che non lascia dubbi: 60,23% rispetto a Roberto Valcanover (26,47) e Giuseppe Facchini (13,31)

«Un voto che premia il lavoro e l’impegno dimostrato in questi sette anni dell’amministrazione uscente e che ci dà nuovi stimoli e motivazione per portare a termine tanti interventi e progetti già avviati» commenta a caldo l’esito della tornata elettorale di domenica e lunedì che ha visto 11.880 perginesi (5.730 uomini e 6.150 donne) recarsi alle urne per un affluenza del 64,77% (+0,32% rispetto alle Comunali 2015).

«Ottenere circa 6 punti percentuali in più rispetto a 5 anni fa è sicuramente un risultato positivo, ma che non deve farci perdere di vista obiettivi e impegni assunti con gli elettori - spiega ancora Roberto Oss Emer che confida di aver immaginato la sua vittoria con una percentuale del 56-58% - i Perginesi hanno scelto la continuità, ma hanno anche premiato quanto sin fatto dal 2013 ad oggi dalla nostra amministrazione».

Soddisfatto il sindaco, anche per l’affluenza nonostante ilCovid: «la percentuale dei votanti è rimasta la stessa a dimostrazione dell’importanza di questa tornata elettorale, e della fiducia e valore che tante persone ripongono sull’amministrazione comunale ed i suoi rappresentanti».

Nel pomeriggio di ieri, dopo i festeggiamenti nella sede elettorale di via Mair, anche le prime strette di mano con gli altri candidati sindaco e una foto comune.