Un sostegno al mondo dell'edilizia certificata e della «green economy» con una nuova convezione siglata ieri a Pergine tra Cassa Rurale Alta Valsugana, «Distretto Tecnologico Trentino Habitech» e l'agenzia altoatesina CasaClima. Come spiegato dal presidente e direttore della Rurale Franco Senesi e Paolo Carazzai, dal direttore di Habitech Francesco e da Luca Devigili referente di CasaClima, continua l'impegno dell'istituto di credito perginese avviato con il progetto «Impatto Zero» (dedicato al settore della «green economy») e che vede ora una nuova convezione per favorire e sensibilizzare, aziende, progettisti e proprietari finali nell'acquistare, costruire o ristrutturare immobili a basso impatto ambientale.

In particolare l'istituto di credito perginese garantirà delle significative risorse (sino a 500 mila euro), sia attraverso finanziamenti a tasso variabile (pari all'Euribor 6 mesi e spread dell'1,25%), oppure con mutui a tasso misto con spread dello 0,60% per i primi 5 anni (e dell'1,35% per gli anni successivi), ed infine mutui a tasso fisso per i primi 10 anni con uno spread dello 0,95% (e dell'1,35% per gli anni successivi). «Una convenzione che conferma l'impegno della Rurale Alta Valsugana sui temi della sostenibilità ambientale, alla cura e alla tutela del territorio - ha affermato il presidente Franco Senesi presentando un vera novità per il mondo del credito trentino - abbiano scelto di collaborare con partner di chiara fama nel settore della certificazione energetica (CasaClima e Habitech) per consolidare il rapporto con le eccellenze del territorio regionale, mettendo a disposizione risorse importanti per il rilancio della filiera dell'edilizia e sostenere chi investe in immobili di qualità e salubrità anche sfruttando il Superbonus 110% garantito dal Decreto Rilancio Italia».