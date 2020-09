«Maggiore serietà, attenzione e responsabilità collettiva, soprattutto dei più giovani, di fronte all’emergenza Coronavirus». Con queste parole il sindaco di Baselga Ugo Grisenti, si è rivolto via Facebook ieri alla comunità pinetana che, dopo essere rimasta per diversi mesi covid-free, registra ora quattro soggetti positivi a Covid 19 e dieci persone in quarantena.

«È fondamentale avere un’elevata consapevolezza sul possibile peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure per ridurre il rischio di trasmissione (igiene individuale, uso delle mascherine e distanziamento fisico) - scrive il sindaco Grisenti - nei mesi scorsi abbiamo dato prova di serietà e responsabilità, continuiamo a farlo per non vanificare ripresa delle scuole e attività economiche».

Grisenti non lo scrive ma a preoccupare sarebbero anche i ripetuti incontri e assembramenti elettorali (ai gazebi) delle ultime settimane sul territorio comunale.