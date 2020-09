Venerdì 11 settembre al City Caffè “Pergine Fine Living 2020 Friends For Children"

Venerdì 11 settembre al City Caffè di Pergine, Fabio Giustiniani, il Dalle Nogare Group. assieme al ristorante “Al Volt” di Michelangelo propongono “ Pergine Fine Living 2020 Friends For Cildren".

Un’iniziativa solidale per aiutare l’associazione “Millepiedi” di Serso di Pergine Valsugana che ha ko scopo di raccogliere fondi e passare qualche ora assieme tra musica e divertimento . Si inizia alle 18.30 al City di via Pennella 11 dove con una offerta libera si riceverà un buono valido per una bevanda e un trancio di pizza.

L’accompagnamento musicale, offerto da Fabio Giustiniani, sarà nel segno dei Lockdown, di Toni dj e di una rappresentanza del gruppo “La Statale”.