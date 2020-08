Nel primo pomeriggio, poco dopo le 15.30, un motociclista di 29 anni ha perso il controllo della sua moto, forse a causa dell'asfalto bagnato, ed è finito nella corsia opposta andandosi a schiantare sotto un camion che procedeva in direzione opposta.

L'incidente è accaduto a Civezzano, sulla strada provinciale che porta alla val di Cembra verso Fornace.

Il motociclista è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara in elicottero, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono molto gravi.

La moto si è incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco.