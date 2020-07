La Fondazione Mach, in collaborazione con l’Ufficio fitosanitario della Provincia di Trento, ha attivato qualche giorno fa a fianco del nuovo sito sulle emergenze fitosanitarie il numero Whatsapp 335 8484120 per aiutare i cittadini a riconoscere i sintomi del colpo di fuoco batterico e segnalare eventuali piante infette.

Grazie alla praticità della tecnologia a questo numero si possono inviare le fotografie dei sintomi e altre informazioni utili per il riconoscimento e ricevere in breve tempo la risposta degli esperti e eventuali indicazioni. Questa modalità che permette agli esperti di essere più vicini alla popolazione è dovuta ai risultati dei monitoraggi che segnalano un aumento della diffusione sulle specie ornamentali e spontanee in giardini, aiuole, parchi e alberature, oltre a melo e pero. Il colpo di fuoco è causato da un batterio ed è difficile da tenere sotto controllo, come ricordano i protocolli dettate dalle determinazioni della Provincia in merito: il lavoro di pulizia deve essere eseguito meticolosamente e le parti infette, o l’intera pianta nel caso di infezione diffusa o giovane età dell’albero, vanno bruciate sul posto. In Valsugana la situazione è ancora in evoluzione, finora sono stati fatti più di 90 campionamenti sia su melo che su specie ornamentali.

Tra questi è risultato positivo anche un campione di melo a Vigolo Vattaro, che conferma la diffusione della batteriosi in tutti i territori della Valsugana. Il lavoro di pulizia eseguito nelle scorse settimane continua dato che anche nei frutteti dove la rimozione delle parti infette è stata eseguita più volte si rileva la comparsa di nuovi getti colpiti; la causa di una diffusione così capillare potrebbe essere stata anche la situazione climatica delle prime due settimane di giugno.