L’asta per l’affidamento della gestione del bar e campi da tennis in località Pian del Gacc nel comune di Fornace si è conclusa con l’assegnazione all’unica offerta pervenuta. Vale a dire, quella presentata da Simone Furlani di Levico che ha offerto 6.480 euro all’anno di affitto, per un contratto che avrà durata di 6 anni, rinnovabili. Il prezzo posto dall’amministrazione comunale di Fornace, proprietaria dell’immobile e esterni quale base d’asta pubblica era stato di 5.000 euro all’anno con offerte in aumento.

Così, dopo una prima gestione che era stabilita in otto anni alla riapertura - in seguito alla ricostruzione conseguente a un devastante incendio - di quella che venne titolata «Baita Imperiale», bar-pizzeria e campi da tennis cambiano conduzione.

In precedenza, la gestrice Arianna Colombini che ne aveva ricavato un superbo e piacevole arredo interamente in legno, come si addice a quell’ambiente immerso nel verde di Montepiano, aveva sottoscritto con il comune di Fornace un canone di affitto che era di poco inferiore ai 13.000 euro all’anno.