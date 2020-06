Un aiuto concreto al tessuto produttivo perginese attraverso la riduzione delle aliquote Imis e la previsione di nuove agevolazioni e spazi per la sosta gratuita in centro storico.

Nella sua ultima seduta di martedì la giunta comunale di Pergine, su proposta del sindaco Roberto Oss Emer, ha dato il via libera alla revisione di alcune aliquote dell'imposta comunale semplice Imis, riducendo anche tariffe e stalli dedicati alla sosta a pagamento in piazza Gavazzi, piazza Garibaldi e al parcheggio interrato di via San Pietro (Al Tegazzo).

«Sono provvedimenti concerti per sostenere attività produttive e negozi del centro storico dopo l'emergenza coronavirus - spiega il sindaco Roberto Oss Emer - in accordo con gli uffici comunali stiamo ridefinendo aliquote e sgravi dell'Imis relative alle aree e stabili produttivi, mentre non applicheremo la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (Tosap) alle attività che amplieranno i loro plateatici o alle associazioni e gruppi che organizzeranno eventi o momenti musicali in centro. Come già affermato in consiglio comunale gran parte dell'avanzo di amministrazione disponibile (circa 3,2 milioni di euro) sarà dedicato ad iniziative concrete per far ripartire attività e servizi dopo l'emergenza Covid 19».

In questa direzione va anche la previsione di nuovi parcheggi liberi, o dedicati alla sosta oraria (gratuita), nelle vicinanze del centro storico.

La giunta ha inoltre espresso parere positivo alla delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV «Borgo Valsugana-Lavis» (progetto T.22.290).

«La nuova versione aggiornata del progetto recepisce le modifiche intercorse nella procedura di valutazione ambientale e richieste dalla raccomandazioni del decreto di compatibilità ambientale - si legge nelle delibera di giunta - nell'ultimo periodo di pubblicazione (sino allo scorso 18 aprile) non sono pervenute osservazioni e reclami ed i lavori di variante previsti nei comuni catastali di Civezzano, Pergine, Baselga, Vignola Falesina sono compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale in vigore. Per tali motivazioni la giunta comunale esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori riguardanti la variante aerea riguardante l'elettrodotto aereo a 220 kv Borgo Valsugana - Lavis.

Un atto che dovrebbe ora consentire l'avvio della procedura espropriativa e la realizzazione di elettrodotto e relativi sostegni (tralicci) nella zona di Buss, Guardia, Viarago e sulla collina del Montegian.