Infortunio nei boschi sopra Frassilongo, in Val dei Mocheni: ieri pomeriggio, poco dopo le 14.4, un uomo di settantasei anni è rimasto ferito dopo una caduta, mentre stava curando dei lavori di manutenzione della propria baita.

L'uomo, un perginese residente a Costasavina, era salito a Frassilongo assieme al figlio: una presenza provvidenziale, quella di quest'ultimo. Quando il padre ha perso l'equilibrio, ha subito dato l'allarme. Finendo a terra, il serrantaseienne è stato proiettato contro una vicina staccionata, procurandosi traumi al capo e a una spalla.

Il figlio dell'anziano dopo essersi sincerato delle condizioni del padre ha subito composto il 112 e gli operatori della centrale unica per l'emergenza hanno mobilitato i vigili del fuoco volontari, i carabinieri della compagnia di Borgo e l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti, il cui equipaggio ha trasferito il settantaseinne all'ospedale Santa Chiara: fortunatamente l'anziano non sarebbe in pericolo di vita.