Attimi di paura ieri pomeriggio, verso le 17.30, per una bimba di 3 mesi che è rimasta schiacciata dal peso del corpo della sua mamma che l’aveva in braccio e che è caduta mentre passeggiava con la piccoletta.

Il fatto è avvenuto nel tratto di ciclopedonale che da San Cristoforo porta, attraverso i Paludi, alla periferia di Pergine.



In un primo momento, dopo i primi concitati attimi di comprensibile spavento, sono stati chiamati i soccorsi ma la piccola, nonostante la botta, era sveglia e piangeva: un fatto che faceva ben sperare nonostante il peso di una persona adulta finitole addosso dopo una rovinosa caduta.



Una volta caricata in ambulanza tuttavia la piccola ha iniziato ad assopirsi: per questo i sanitari di Trentino Emergenza di Pergine hanno preferito proseguire il viaggio verso il pronto soccorso del Santa Chiara in “codice rosso”, e scongiurare quanto prima ematomi cerebrali.



Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale che ha sentito i testimoni ed ha curato i rilievi: non ancora definita con chiarezza la dinamica del fatto. Nessuna comunicazione in merito è ancora giunta dagli uomini del comando di Pergine.