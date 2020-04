È davvero singolare l’incidente che è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, ad un uomo di 76 anni di Palù del Fersina, in località Lenzi: mentre era intento ad attendere il caffè, la caffettiera che avrebbe dovuto in poco tempo borbottare per segnalare che l’espresso era ormai pronto gli è invece letteralmente esplosa in viso.



Un caso raro, che può accadere per il caffè troppo pressato nel filtro, o per problemi alla guarnizione o alla valvola di sicurezza, ma che trasforma un oggetto comune e di uso quotidiano in una vera e propria bomba. Sul posto si è portata un’ambulanza di Trentino Emergenza salita da Pergine, e sono stati allertati anche i vigili del fuoco volontari del paese.



Fortunatamente, l’uomo se l’è cavata con una botta in volto, un enorme spavento ma niente altro di grave. È stato portato in ospedale per controlli.