Diminuiscono le imprese in Alta Valsugana nel corso del 2019, ma il trend è in calo da qualche anno ormai: sintomo che «fare impresa», al giorno d’oggi, è ancora difficile.

Ad aumentare, seppur di poco, sono invece gli addetti occupati: un incremento che prosegue dal 2017.

La Camera di Commercio di Trento, che ogni anno elabora i dati, comunica che al 31 dicembre 2019 le imprese registrate nei comuni dell’Alta Valsugana sono 4.274: come detto, rispetto ad un anno prima, il dato risulta in calo (-1,5%), in quanto a fine dicembre 2018 le imprese risultavano essere 4.337.

Le imprese attive, sempre a fine 2019, erano 3.943, sempre in calo rispetto all’anno prima (quando erano 4.008; 3.931 erano le imprese attive nel 2017, 4.011 nel 2016, 4.024 nel 2015 e 4.025 nel 2014).

Il settore principale del territorio rimane quello relativo all’agricoltura, silvicoltura e pesca con il 23,4% delle imprese, seguito dal settore delle costruzioni con il 17,7% e dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 17,4%.

Più distanziati i settori relativi all’attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 9,4% delle imprese e quello relativo alle attività manifatturiere con l’8,5%.

Il numero di addetti totali impiegati nelle imprese con sedi nell’Alta Valsugana, a fine 2019, è pari a 15.093, comprensivo sia degli addetti familiari che dei subordinati: un dato in aumento rispetto al 2018 (+2%, gli addetti erano 14.790), e al 2017 (+4,7%, gli addetti erano 14.411); si era notata una flessione negativa invece nel triennio 2014-2015-2016.

Il settore che impiega il maggior numero di persone è quello relativo alle attività manifatturiere con 2.936 addetti, seguito all’attività dei servizi di alloggio e ristorazione con 2.062 addetti, dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con 1.934 addetti, e dalle costruzioni con 1.917 addetti.

Più distanziate agricoltura, silvicoltura e pesca con 1.631 addetti totali e il settore noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese con 1.542 addetti. I settori che presentano un aumento maggiore nel numero di addetti sono quello del noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese (+277 addetti) seguito dal settore dei servizi di alloggio e ristorazione (+82) e dalle costruzioni (+63). In calo soprattutto il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio (-325 addetti).

Nel dettaglio del Comune di Pergine, centro maggiore dell’Alta Valsugana, a trainare il settore sono le imprese di commercio all’ingrosso e dettaglio (323 registrate, 296 attive con 964 addetti impiegati); l’agricoltura, silvicoltura e pesca (312 registrate e attive, 464 addetti); le costruzioni (289 registrate, 264 attive, 746 addetti); importanti anche per numero di occupati il settore manifatturiero (134 registrate, 125 attive, 956 addetti) e quello dei servizi di alloggio e ristorazione (123 registrate, 105 attive, 543 addetti). Numeri importanti per quanto riguarda l’occupazione anche per i settori del noleggio e agenzie di viaggio (452 addetti), della sanità e assistenza sociale (376 addetti), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (293 addetti), del trasporto e magazzinaggio (272 addetti) e delle attività finanziarie e assicurative (258 addetti).