Definirlo chirurgico è dir poco. Un furto da professionisti, messo a segno sapendo dove colpire, come farlo e soprattutto accaparrandosi la merce di valore e più smerciabile.



Il negozio di ottica Fanton, in pieno centro storico di Pergine in via Pennella, è un nome storico nel panorama degli esercizi commerciali perginesi e mai aveva subito una razzia simile (così come mai si ha notizia di un colpo di simili proporzioni in città): nella notte fra giovedì e venerdì una banda di ladri è penetrata nel negozio passando dal retro, dal passaggio di servizio, e muovendosi come novelli Arsenio Lupin ha portato via occhiali, binocoli e altro materiale per un valore, per adesso solo stimato, di diverse decine di migliaia di euro.



Il tutto senza fare il minimo rumore e, soprattutto, senza svegliare i proprietari che abitano proprio sopra il negozio, prendendosela con tutta calma.



È al vaglio degli inquirenti che stanno seguendo le indagini (i carabinieri della stazione di Pergine) l’esatta dinamica dei fatti, ma finora non ci sono dubbi sulla professionalità degli autori del fatto.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora, in quanto ieri pomeriggio i titolari erano ancora impegnati a fare l’inventario di quanto è stato portato via, i ladri sono andati a colpo sicuro, portando via scatoloni e scatoloni di occhiali delle marche più famose e commerciabili, e non quelle più costose ma più difficili da piazzare.



Il tutto fa pensare ad un furto su commissione per commercializzare i prodotti rubati all’estero. Il registratore di cassa non è stato neanche toccato, segno evidente di come i ladri non cercassero denaro ma appunto altra merce.



Gli espositori, ieri pomeriggio, erano ancora tristemente vuoti mentre i titolari stavano cercando di sistemare alla bell’e meglio altra merce fatta arrivare in tutta fretta dall’altro negozio della famiglia, a Levico.

Definire sconfortati i titolari è dir poco: «Sono sessant’anni - dice Paola Fanton - che il negozio è aperto, da quando mio papà lo aprì, e mai abbiamo subito un furto del genere. La precisione con la quale i ladri sono riusciti a compiere la razzia ha del sorprendente. Sono andati dritti sulle montature da sole, quelle più di valore da donna, non toccando nemmeno invece tutte quelle per bambini».



Davvero impressionante la dovizia con la quale non è stato trascurato nemmeno un dettaglio: pare che gli investigatori non abbiano trovato, all’interno del negozio, nemmeno un’impronta utile.

I ladri si sono premurati anche di ripulire le vetrine della merce esposta, salvo poi rimpiazzarla con altre montature di scarso valore, in modo che nessuno, passando su via Pennella, notasse gli scaffali vuoti, nemmeno la sorveglianza notturna privata. L’amara scoperta è stata fatta solo al mattino.



Ad un primo e rapido conteggio, come detto, la stima è di diverse decine di migliaia di euro di merca rubata (oltre 20 mila sicuramente).

Mai si era registrato un colpo simile in città (in pieno centro storico per giunta) o in Alta Valsugana, e mai con questa precisione: i carabinieri stanno raccogliendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli altri esercizi commerciali della via, oltre a quelli del sistema comunale, per capire come si siano mossi i ladri sulla via e, se possibile, ricostruire i loro spostamenti.