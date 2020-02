Ieri pomeriggio, una squadra di vigili del fuoco volontari di Pergine è salita alla frazione di Masetti per una esercitazione con la piattaforma, un mezzo in dotazione per tutto il distretto con una scala estendibile fino a oltre 30 metri. Le strette vie in centro al paese vanno infatti «testate» per accogliere questo importante automezzo, che va posizionato con perizia e precisione.



Nell’arrivare a destinazione però, all’incrocio fra via della Chiesa e via Pinteroti, la piattaforma ha urtato una macchina parcheggiata proprio in prossimità della svolta, in un’area, va sottolineato, dove la sosta non è consentita perché è rialzata rispetto la strada, con una fontanella ed una panchina.



Una sosta selvaggia (già segnalata all’amministrazione comunale per trovare una soluzione, come recintare la zona con una ringhiera o con fioriere, senza però sviluppi in tal senso) che è costata una constatazione amichevole, sotto gli occhi degli agenti della Polizia Locale, per i vigili del fuoco e il proprietario della vettura, che inizialmente si è anche inalberato coi pompieri.



A poca distanza, è bene dirlo, vi è un parcheggio a sosta libera. L’esercitazione, nonostante l’intoppo, è servita a dimostrare anche l’evidenza della sosta selvaggia.