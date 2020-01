Pullman del trasporto pubblico di linea extraurbana in panne, sabato sera, sulla strada provinciale 17 di Civezzano «delle Campagne».

Era notte, poco dopo le 19, quando una corriera dell’azienda Peterlini che effettua trasporto pubblico per conto di Trentino Trasporti si è dovuta arrestare sulla carreggiata, all’altezza del Centro commerciale Europa, in direzione di Civezzano, proprio nel punto dove è posta la fermata.

A determinare la sosta fuori programma un guasto all’impianto di raffreddamento del motore, causato dalla rottura di un giunto, che ha provocato la fuoriuscita del liquido refrigerante, che ha formato una scia sull’asfalto.

Per fortuna, sono stati lievi i disagi per i sette passeggeri a bordo che, poco dopo la fermata forzata, sono stati recuperati da un altro pullman di Trentino Trasporti che li ha condotti a destinazione, nella zona di Albiano.

Mentre un tecnico meccanico interveniva per riparare il guasto, una squadra di vigili del fuoco di Civezzano con il responsabile Gilberto Caresia si è data da fare per regolare il traffico a senso unico alternato e, nel contempo, per bonificare il tratto di strada provinciale bagnato dal liquido fuoriuscito dal vano motore del mezzo.

Tutto è stato risolto in poco più di un’ora, con la corriera riparata che ha così potuto riprendere il suo viaggio, anche se completamente vuota.