Ha acceso il fuoco utilizzando dell’alcol ed è stata avvolta da una fiammata.

L’incidente è accaduto nel pomeriggio verso le 17 a Brazzaniga, frazione di Pergine Valsugana, in via dei Pastori.

A finire in ospedale a Trento in codice rosso per le ustioni è stata una giovane di 24 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Pergine e la polizia locale dell’Alta Valsugana.